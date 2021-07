Mark Wahlberg: "Dopo l'uscita di Joe Bell i genitori di figli LGBT mi hanno inondato di messaggi"

Dopo l'uscita di Joe Bell, il nuovo film di Mark Wahlberg, l'attore ha condiviso alcuni dei messaggi che ha ricevuto da parte dei genitori di figli LGBT. La pellicola, uscita lo scorso 23 luglio negli Stati Uniti, è basata su una storia vera: quella di Jadin Bell, uno studente americano morto suicida a causa di bullismo e omofobia.

Nel film Wahlberg interpreta il ruolo di "un padre dell'Oregon che decide di rendere omaggio al suo figlio adolescente gay di nome Jadin", attraversando l'America, al fine di parlare con la gente a proposito "dei terrificanti effetti del bullismo".

Dopo che la pellicola è uscita nelle sale, l'attore statunitense è stato inondato di messaggi di genitori di bambini gay, che in seguito ha deciso di condividere su Instagram. Una madre ha scritto in privato a Mark, affermando: "Ho accettato che mio figlio fosse gay sin dal primo giorno, ma ci sono così tanti genitori che non lo fanno."

Un altro utente ha scritto: "Mio figlio ha tentato il suicidio a gennaio. Mi ha confessato di essere trans e io farò tutto ciò che è in mio potere per proteggerlo dall'odio del mondo. Prego che il film aiuti ad aprire i cuori e le menti dei genitori che stanno lottando per accettare i loro figli così come sono."

Nella didascalia del post relativo ai messaggi ricevuti dopo l'uscita di Joe Bell, Mark Wahlberg ha scritto: "Messaggi potenti: grazie a Paul e agli altri che mi hanno contattato. Mi fa molto piacere sapere che siete stati commossi dalla missione di Joe Bell di onorare suo figlio e porre fine al bullismo".