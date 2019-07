Joe e Anthony Russo e i Fratelli Duffer: collaborazione in vista?

Joe e Anthony Russo hanno entusiasmato i fan con un post in cui accennano alla possibilità di lavorare con i fratelli Duffer, gli autori di Stranger Things. Per ora non sembra esserci nulla di concreto, tuttavia i filmmaker potrebbero aver anticipato una collaborazione che creerebbe sicuramente grande attenzione e trepidazione.

I Russo, reduci del successo di Avengers: Endgame, hanno infatti condiviso un'immagine su Instagram che ritrae due mani che si stringono, accompagnata dalla scritta "Fratelli Russo - Fratelli Duffer - Fanno piangere i fan".

La didascalia, inoltre, suggerisce: "Una collaborazione tra i fratelli Duffer e i fratelli Russo?".

Qualcosa di concreto potrebbe forse essere svelato durante il San Diego Comic-Con 2019, l'atteso evento durante il quale i fratelli Russo hanno dato appuntamento ai loro fan per le 11 di mattina di venerdì 19 luglio negli spazi della Hall H. I due filmmaker, durante l'atteso panel, ripercorerranno il percorso che li ha portati al successo del cinecomic Marvel e sveleranno i loro nuovi progetti, alimentando così le speranze relative a una possibile collaborazione davvero indimenticabile con i creatori di Stranger Things, arrivata su Netflix il 4 luglio con gli episodi della terza stagione - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Stranger Things 3 - e di assistere a una possibile reunion dei protagonisti dei cinecomic della Marvel!