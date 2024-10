Jodie Turner-Smith, dopo la rottura con Joshua Jackson: "Il mio indicatore di successo è la libertà"

Jodie Turner-Smith ha parlato pubblicamente di quelli che lei reputa i suoi indicatori di successo. Nonostante sia un'attrice di Hollywood con un buon successo, gli obiettivi di Turner-Smith sono semplici e universali.

Secondo l'attrice di Murder Mistery, il successo è più un concetto legato alla libertà che dona rispetto ai beni materiali che permette di ottenere. Un discorso che potrebbe sembrare molto utopico ma che in realtà l'attrice espone in maniera molto concreta.

Obiettivi della vita

Intervistata da Glamour, Jodie Turner-Smith ha dichiarato:"Non ho una casa. Quando avrò la mia casa, allora raggiungerò un altro livello di successo" prima di spiegare cosa intende lei con questa parola:"Il successo concede libertà. Ti permette di fare scelte diverse. Voglio poter prendermi cura della mia famiglia per sempre. Voglio aver abbastanza entrate passive per poter lavorare un po' meno".

Jodie Turner-Smith alla prima di After Young

Prima di aggiungere:"Voglio non essere nel bel mezzo di un divorzio [riferendosi alla recente separazione da Joshua Jackson], anche quello sarà un successo". Jodie Turner-Smith e la star di Dawson's Creek si sono sposati nel 2019 prima di accogliere la loro figlia Juno l'anno successivo. Nell'ottobre dello scorso anno l'attrice ha chiesto il divorzio e da allora la coppia ha condiviso la custodia della bambina.

Proprio il lavoro si è rivelato un ostacolo non di poco conto per l'attrice, visto che le riprese della serie tv The Agency l'hanno costretta a stare lontana da sua figlia che vive a Los Angeles:"Questa sarà la cosa su cui mi guarderò indietro e penserò di essere sopravvissuta. È la cosa più difficile che abbia mai dovuto fare".

Nel 2024, Jodie Smith ha recitato nella serie Bad Monkey, con Vince Vaughn, L. Scott Caldwell, Rob Delaney, Meredith Hagner, Natalie Martinez, Alex Moffat, Michelle Monaghan e Ronald Peet. Ideata da Bill Lawrence, la serie è basata sull'omonimo libro di Carl Hiaasen pubblicato nel 2013.