Bad Monkey, intervista a Vince Vaughn: "Credo nella magia: è ovunque!"

Bill Lawrence l'ha fatto di nuovo: dopo Ted Lasso e Shrinking continua il sodalizio con AppleTV+ e realizza un progetto a cui pensava da diversi anni, Bad Monkey. Adattamento dell'omonimo romanzo di Carl Hiaasen, la serie è un thriller con diversi elementi da commedia nera. E c'è anche un po' di magia: in alcni personaggi e nella location, ovvero le isole Keys, in Florida.

Il protagonista è Yancy, un detective sospeso, che non riesce a stare lontano dalle indagini. Quando viene ritrovato il braccio tranciato di netto di un uomo nell'acqua, non può fare a meno di cercare di scoprire a chi appartenga e perché sia stato tagliato. Per interpretarlo è stato scelto Vince Vaughn: l'attore è semplicemente perfetto per la parte. Ironico, dalla parlantina inarrestabile, scorretto: Vaughn fa vivere Yancy dalla pagina allo schermo.

Bad Monkey, in streaming su AppleTV+ dal 14 agosto, con un nuovo episodio ogni mercoledì, è anche una storia corale: nel cast troviamo anche Zach Braff, Rob Delaney, Meredith Hagner, Jodie Turner-Smith e Michelle Monaghan, ma la vera star è la scimmia del titolo: nella nostra intervista Vince Vaughn ha ammesso che è stata una vera professionista: "Non ho avuto a che fare con la scimmia tanto quanto gli altri. Ma non si è comportata da diva: era abbastanza professionale quando c'ero io".

Bad Monkey: intervista a Vince Vaughn

Yancy, glielo dicono più volte nel corso di Bad Monkey, non riesce a lasciar perdere le cose. Non saper lasciar andare è un difetto o può essere una risorsa?

Per Vince Vaughn: "Dipende dalla situazione. Una delle cose che mi piace del personaggio è che sa che qualcosa non va e non riesce a fermarsi. È così resistente e implacabile nella sua ricerca. È quasi come nel mito: è un trickster che non riesce a trattenersi, nonostante le probabilità avverse. Pensa di poter vincere, anche se le informazioni che ha gli dicono che questa non è una buona mano da giocare. Ma credo che a tutti noi in fondo piaccia qualcuno che sta facendo qualcosa perché pensa sia la cosa giusta da fare, anche se sa che è un po' pericoloso. Mi piace questa qualità. Poi mi è piaciuto molto il fatto che la posta in gioco sia reale e che il tono sia reale, ma le personalità dei personaggi sono divertenti, sono personaggi divertenti da frequentare".

Tra amicizia e magia

Bad Monkey è anche pieno di magia: Vince Vaughn ci crede? E dove la possiamo trovare in caso? L'attore: "Credo che la magia sia ovunque! Ci credo assolutamente. Penso che nella vita si debba essere aperti a questo tipo di cose. Dipende anche dal luogo in cui giriamo: io ho pensato che fosse magico, quegli oceani e i panorami e la fauna selvatica. Le Keys sono un luogo magico. È così bello lì. Sì, lì c'è decisamente magia".

Questa serie è anche una lettera d'amore all'amicizia: Yancy ha sempre un amico pronto ad aiutarlo. Quanto è importante l'amicizia per l'attore? "Penso che l'amicizia sia fedeltà e convivenza. L'intimità è così importante nella vita. Quanto è bello avere un buon amico, qualcuno che con cui puoi essere te stesso? Un vero amico è leale e ci si può fidare di lui: un vero amico ti permette di essere ciò che sei".

Vince Vaughn il catalizzatore e la fine di Curb Your Enthusiasm

Nel finale di Bad Monkey si dice che Yancy è un "catalizzatore": anche Vince Vaughn lo è? "Beh, perbacco, credo che in un certo senso lo siamo tutti in momenti diversi. Insegnanti, o amicizie, o altro possono accendere una scintilla, motivare o tu puoi a tua volta farlo per qualcun altro. Quindi sì".

E a proposito di lasciar andare: quest'anno, dopo 20 stagioni, si è conclusa Curb Your Enthusiasm, la serie creata da Larry David in cui quasi tutti i protagonisti interpretano se stessi. Vaugh ha partecipato alle ultime stagioni. Come è stato dire addio a un pezzo di storia della comicità americana? "Mi sono davvero divertito con quei ragazzi. Sono tutti fantastici ed è stato divertente farlo e farne parte. Mi sono davvero divertito. Ovviamente io non ero presente fin dall'inizio, quindi, per loro penso che sia stata una cosa molto più forte, perché è stata parte della loro vita per così tanto tempo. Ma è sempre bello lavorare con persone divertenti e giocare".