Joaquin Phoenix su suo figlio River: "Non lo obbligherò a essere vegano"

Joaquin Phoenix ha rilasciato una rara intervista su suo figlio River e ha spiegato il motivo per cui non lo costringerà a diventare vegano e a seguire quindi le sue scelte alimentari.

Joaquin Phoenix è uno degli attori più impegnati sul versante dell'ambientalismo e delle campagne in favore del veganismo. Sorge spontaneo, quindi, pensare che anche suo figlio River possa prendere la stessa strada del padre per quanto riguarda gli impegni a sfondo sociale. In una rarissima intervista su suo figlio, Joaquin Phoenix ha spiegato il motivo per cui non lo costringerà a diventare vegano.

Joaquin Phoenix protesta a Londra con Animal Equality

In occasione di una chiacchierata con Sunday Times, il protagonista di Joker ha parlato di suo figlio River e del motivo per cui non lo costringerà a diventare vegano. Joaquin Phoenix ha dichiarato: "Beh, certo, mi piacerebbe diventasse vegano. Non sono il tipo di persona che impone le proprie idee ai figli. Non mi sembrerebbe corretto".

Ovviamente, però, l'attore ha ammesso che proverà a trasmettere determinate idee a suo figlio River: "Non gli parlerò bene degli Happy Meal di McDonald's. C'è ben poco per cui essere felici in questo senso. Non gli farò leggere libri che esaltano i valori delle fattorie e degli allevamenti perché questo non corrisponde al vero. Lo supporterò sempre e comunque ma non potrò mai dirgli bugie".

In occasione di un articolo scritto per People, Joaquin Phoenix e Rooney Mara avevano già parlato di loro figlio in rapporto alle questioni sociali nel mondo contemporaneo. I due avevano dichiarato: "Per la salvezza del nostro Paese, speriamo di essere in grado di raccontare a nostro figlio ciò che l'America fa per respingere la crudeltà e il male e per salvare le esistenze altrui". I due attori hanno voluto dare al figlio il nome del fratello di Joacquin Phoenix, River Phoenix, morto in circostanze tragiche nel 1994, a causa di un'overdose di stupefacenti.