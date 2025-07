Joaquin Phoenix si è scusato e pentito della sua intervista con David Letterman: "Non lo farò mai più"

L'attore aveva usato l'intervista con Letterman come parte della sua performance per il film documentario I'm Still Here all'insaputa del conduttore

Joaquin Phoenix è stato l'ospite d'onore del Late Show di Stephen Colbert martedì sera, evento che ha segnato la sua prima apparizione sul programma dopo la sua famigerata intervista del 2009 con David Letterman e le successive scuse arrivate nell'ospitata dell'anno successivo.

L'attore Premio Oscar era apparso in quella famigerata occasione nei panni del personaggio (con tanto di capelli arruffati, barba incolta e tutto il resto) del suo mockumentary I'm Still Here, che documentava la sua vita dopo l'annuncio parodistico del suo ritiro dalla recitazione per lanciare una carriera nell'hip-hop.

L'intervista, in parte utilizzata nel film, è stata incredibilmente imbarazzante e ha portato il pubblico a credere che Phoenix stesse avendo un esaurimento nervoso. Seduto con Colbert, Phoenix ha dichiarato che era sua intenzione ottenere una reazione spontanea e sincera non solo da Letterman, ma dal pubblico in generale. Tuttavia, ha specificato di aver avvisato lo show.

Phoenix ha giurato che non farà mai più una cosa simile

Joaquin Phoenix nel film I'm Still Here

"Quando sono venuto in questo show con Dave, inizialmente aveva fatto una pre-intervista nei panni del personaggio e mi sono reso conto che era un po' assurdo, così li ho richiamati e ho detto: 'Ascoltate, questo è quello che sto facendo. Sto venendo qui e sto facendo questa cosa. E voglio che Dave mi distrugga. Voglio che sia davvero al limite'", ha raccontato Phoenix. "Era questa l'intenzione: ho sempre voluto ottenere questa reazione e vedere come avrei reagito. È stato quindi utile che nessuno lo sapesse, se non in caso di necessità".

Ma Phoenix ha ammesso che l'intervista in sé è stata "orribile", aggiungendo: "È stato davvero un disagio. Me ne pento, non lo farò mai più. Mi dispiace tanto". Dopo che i due hanno condiviso una risata, Colbert si è rivolto a Phoenix: "Non so se [Letterman] ci sta guardando". "Potrebbe darsi, voglio solo dirgli che mi dispiace", ha risposto Phoenix.

L'attore, che recita nel nuovo film di Ari Aster Eddington, si era già scusato di persona con il conduttore del Late Show quando era tornato in trasmissione nel 2010. "Spero di non averla offesa in alcun modo", disse all'epoca. "Lei ha intervistato moltissime persone e pensavo che sapesse distinguere tra un personaggio e una persona reale, ma le chiedo scusa". Di seguito potete riguardare l'intervista incriminata.