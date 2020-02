Joaquin Phoenix, dopo la vittoria agli Oscar, salva una mucca e il suo vitellino

Joaquin Phoenix, 48 ore dopo aver vinto il premio Oscar, ha salvato una mucca e il suo vitellino dal macello, accompagnandoli in un santuario e chiamandoli Liberty e Indigo.

Il video diffuso da Farm Sanctuary mostra l'attore fare visita a una struttura di Pico Rivera, incontro avvenuto insieme alla fidanzata Rooney Mara e a una delegazione degli attivisti Los Angeles Animal Save, e confrontarsi in modo molto rispettoso, ma irremevobile, con il proprietario del macello Manning Beef, Anthony Di Maria, discutendo anche dell'utilizzo del termine "raccolto" quando per la star si tratta di un vero e proprio omicidio, e parlare del modo in cui viene tolta la vita agli animali. Dopo il salvataggio il filmato mostra anche il cucciolo correre felice nel santuario e si riportano le parole di River Phoenix già citate sul palco degli Oscar.

Joaquin Phoenix da tempo partecipa alle attività dell'associazione che si occupa di difendere gli animali e, come ha ricordato sul palco dei premi assegnati dall'Academy, è determinato a promuovere la scelta di diventare vegani.

Nel video girato da Shaun Monson si assiste quindi al salvataggio della mucca, che aveva partorito dopo essere già stata acquistata dalla Manning Beef, e del suo vitellino che l'attore ha accompagnato personalmente in uno degli spazi gestiti da Farm Sanctuary.

Phoenix ha dichiarato in un comunicato: "Non avrei mai pensato che avrei trovato un'amicizia in un macello, ma aver incontrato Anthony e avergli aperto il mio cuore, mi ha fatto rendere conto che abbiamo più cose in comune rispetto alle differenze. Senza il suo atto di gentilezza, Liberty e il suo vitellino, Indigo, avrebbero avuto una fine terribile. Anche se continueremo a lottare per la liberazione di tutti gli animali che soffrono in questi sistemi oppressivi, dobbiamo concederci una pausa per prendere atto e celebrare le vittorie, e le persone che hanno aiutato nell'ottenerle. Shaun Monson, Amy Jean Davis e l'intera comunità di LA Animal Save, hanno preso il proprio dolore nell'assistere a determinate situazioni e l'hanno trasformato nella capacità di agire in modo efficace e diplomatico per chi non ha voce. Come risultato, Liberty e Indigo non vivranno mai la crudeltà o il tocco di una mano violenta. La mia speranza è che, mentre osserviamo la piccola Indigo crescere con la madre Liberty negli spazi di Farm Sanctuary possiamo ricordarci sempre che l'amicizia può emergere dai luoghi più inaspettati e a prescindere dalle nostre differenze, la gentilezza e la compassione dovrebbero governare tutto ciò che ci circonda".