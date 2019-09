Joaquin Phoenix, protesta vegan: anche l'attore alla manifestazione di Toronto

Joaquin Phoenix ha approfittato del viaggio a Toronto per partecipare a una "protesta vegan", richiamando così l'attenzione dei media di tutto il mondo.

Reduce dal successo di Venezia 76, Joaquin Phoenix e il suo Joker sono volati in Canada per il Toronto International Film Festival 2019. Nella serata di lunedì è stato premiato con il Tribute Actor Award (insieme a Meryl Streep), ma Toronto era stata informata del suo arrivo già durante il pomeriggio, quando l'attore si è unito alla manifestazione organizzata in centro città da una nota associazione a difesa degli animali, BeFairBeVegan. Gruppo, nato a New York City, di cui Phoenix è sostenitore fin dal 2016, anno della sua fondazione.

Joaquin Phoenix si è fatto fotografare in posa davanti ai manifesti che hanno accompagnato la protesta ma non ha rilasciato nessuna dichiarazione pubblica. L'onore è toccato, invece, all'associazione BeFairBeVegan, che in un comunicato rilasciato in serata ha così giustificato la presenza dell'attore: "Vegano dall'età di tre anni, Joaquin Phoenix ha sfruttato spesso la propria celebrità per sostenere i diritti degli animali, esprimendo il suo pieno supporto a BeFairBeVegan già nel 2016, quando la campagna è partita da New York. L'attenzione di BeFairBeVegan si concentra sulle esperienze drammatiche degli animali che utilizziamo come cibo, tessuti, per la ricerca, l'intrattenimento e con mille altri scopi. I nostri manifesti devono ricordare a chi guarda che i nostri simili sono più simili a noi di quanto ci piaccia riconoscere e sono proprio alcune nostre scelte a ridurli in schiavitù".

Joker intanto continua la sua corsa trionfale: dopo il Leone d'Oro conquistato a Venezia 76, il film (qui la nostra recensione di Joker) ha incantato la platea di Toronto e sembra ormai chiaro che sarà lui il candidato da battere ai prossimi Oscar.