Joaquin Phoenix nella prima foto di C’mon C’mon, nuovo film di Mike Mills

Joaquin Phoenix è il protagonista di C'mon C'mon, il nuovo film diretto da Mike Mills di cui è stata diffusa la prima foto ufficiale.

Il progetto debutterà al New York Film Festival ed è molto distante dall'atmosfera di Joker, che ha fatto conquistare alla star il premio Oscar.

Joaquin Phoenix in una foto di C’mon C’mon

C'mon C'mon è stato scritto e diretto da Mike Mills (20th Century Women) e racconta la storia di una famiglia americana. Joaquin Phoenix interpreterà Johnny, un giornalista radiofonico dal cuore buono impegnato in un progetto che lo porta a intervistare i bambini di vari stati americani per parlare dell'incerto futuro degl mondo. Sua sorella, Viv (Gaby Hoffman), gli chiede di occuparsi del figlio di otto anni, Jesse (Woody Norman) mentre si occupa del padre del ragazzino, che sta affrontando dei problemi mentali. Johnny si ritrova a stabilire un legame con il nipote in modo inaspettato, portandolo poi con sé in un viaggio che li fa andare da Los Angeles a New York e poi a New Orleans.

Nel cast c'è anche Jaboukie Young-White e le riprese sono terminate nel gennaio 2020. Il direttore della fotografia del progetto, realizzato in bianco e nero, è Robbie Ryan, già nel team di La Favorita.