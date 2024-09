Joaquin Phoenix criticato dalla produttrice del film di Haynes: "Abbandonare il progetto è stato un crimine"

Christine Vachon, produttrice a capo di Killer Films, ha criticato apertamente Joaquin Phoenix per aver abbandonato il cast del nuovo film diretto da Todd Haynes cinque giorni prima delle riprese.

L'attore doveva recitare accanto a Danny Ramirez nel ruolo di due uomini che, negli anni '30, hanno una relazione e lasciano Los Angeles, trasferendosi in Messico.

L'uscita di scena dell'attore

Joaquin Phoenix aveva sviluppato la sceneggiatura insieme a Todd Haynes e Jon Raymond, che aveva già collaborato con il regista in occasione della miniserie Mildred Pierce.

Le scenografie erano già state costruite a Guadalajara, in Messico, dove alcuni membri della troupe sembra stiano ancora aspettando i soldi che avrebbero dovuto ricevere.

Phoenix durante una cerimonia di premiazione

Christine Vachon ha spiegato: "La verità è che, quasi tutto quello che è successo, è lì fuori e potete scoprirlo. Se avessi qualcosa di cui spettegolare lo farei, ma non ho nulla da dire; è stato tragico".

La produttrice ha aggiunto: "La cosa più tragica è stata, nella mia mente, che Todd Haynes ha 62 anni. Non è anziano, ma c'è un numero limitato di film che potrà fare nella sua vita. Lo considero uno degli artisti più straordinari nel mondo del cinema della sua generazione. L'idea che il suo tempo sia stato sprecato e che un film non sia un risultato di quegli anni trascorsi lavorando da vicino con Joaquin per me è la tragedia e non riesco a superarla".

Joaquin Phoenix taglia corto sull'addio al film di Todd Haynes: "Se rispondessi ora non sarebbe giusto"

Christine ha sottolineato che si è trattata di un'opportunità sprecata anche per la comunità locale: "Quello è semplicemente un atto criminale".

Vachon non sa nemmeno cosa farà ora il regista Todd Haynes: "C'è un grande punto interrogativo sopra sulla sua testa".