Joan Collins prende in giro Pamela Anderson: "Sembrava una prostituta in vacanza agli Oscar del 2001"

Joan Collins ha recentemente preso in Pamela Anderson definendo il suo outfit dell'after party degli Oscar del 2001 come quello di una 'prostituta in vacanza'.

Joan Collins ha paragonato Pamela Anderson a "una prostituta in vacanza" nel suo nuovo libro intitolato My Unapologetic Diaries. L'attrice, 88 anni, non usa mezzi termini ricordando l'outfit che la star di Baywatch, 54 anni, indossò presso l'after party della festa degli Oscar di Vanity Fair nel 2001.

Durante l'episodio di This Morning andato in onda giovedì 11 Novembre, Joan ha spiegato di aver inserito quel commento nel libro come se fosse una nota sul suo diario: "Era semplicemente come mi sentivo in quel momento, quando l'ho vista ecco."

"Le ho pensate e le ho dette tutte queste cose che ho scritto nel libro. Erano dei sentimenti, delle cose che provavo in quei momenti." ha spiegato l'attrice. "Una volta mi è stato riferito che uno dei reali inglesi si era offeso da quello che avevo detto su di lui. Mi era stato rivelato da qualcuno vicino alla famiglia che quella persona era stata definita 'la più noiosa della famiglia reale'... e io l'ho scritto nel mio libro."

"Oggi sono tutti terrorizzati all'idea di poter dire la cosa sbagliata. Se alla gente non piace quello che dico è semplicemente triste. A me sono state dette cose schifose, ben peggiori di quelle che ho detto io su Pamela Anderson." Ha concluso Joan Collins. L'outfit in questione era una camicia bianca allacciata in vita e una minigonna in denim scuro con stivali di pelle nera e un paio di occhiali da sole.