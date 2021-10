Joan Collins contro William Shatner e il suo viaggio nello spazio: "Che stupido!"

Joan Collins, 80 anni, ha criticato William Shatner, 90 anni, in seguito al suo storico volo spaziale a bordo di una navicella Blue Origin di Jeff Bezos, descrivendolo come un pazzo.

Joan Collins di Dinasty

Joan Collins, che ha partecipato a un episodio della serie Star Trek insieme all'allora protagonista William Shatner, ha duramente criticato il collega durante il Jonathan Ross Show su ITV. L'attrice non sembra per niente impressionata dal recente viaggio spaziale fatto dall'ex Capitan Kirk, che è decollato verso lo spazio grazie a un viaggio con la Blue Origin di Jeff Bezos. Joan Collins ha infatti detto:

"È assurdo. Che stupido. Ma chi vuole farlo? Hai visto Bill Shatner? Volava sottosopra, in aria. Prendiamoci cura del nostro pianeta prima di andarcene".

William Shatner ha fatto la storia questo mese, diventando l'uomo più anziano a volare verso lo spazio, insieme ad altre tre persone, decollando con il razzo New Shepard, completamente automatizzato alto 60 piedi e hanno raggiunto un'altitudine di circa 350.000 piedi, a una velocità di circa 2.000 miglia orarie. Ma a quanto pare la sua missione non è piaciuta a tutti.

Anche Brian Cox, 75 anni e star di Succession, nello stesso show con Joan Collins ha commentato questo viaggio nello spazio, sposando le stesse idee della collega: "Non lo farei mai, penso che sia ridicolo. Non abbiamo bisogno di più astronavi, Abbiamo già abbastanza schifezze che volano lassù".

William Shatner ha già risposto a un'importante critica mossa dal Principe William, che non è per niente d'accordo con i viaggi nello spazio. L'attore, dopo la sua esperienza, ha invece risposto: "L'idea qui non è di dire: 'Sì, guardami. Sono nello spazio'. No, direi al principe, e spero che riceva questo messaggio, questo è un piccolo passo per portare l'industria, tutte quelle industrie inquinanti... fuori dalla Terra."

Risponderà anche alle critiche di Joan Collins e Brian Cox? Staremo a vedere.