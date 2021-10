Sophia Loren: Joan Collins e la battuta sui suoi denti: "Non mi parlerà più"

Joan Collins, la perfida Alexis Colby di Dynasty, è ancora più graffiante come scrittrice: l'attrice ha pubblicato un libro e nessun personaggio celebre, da Donald Trump a Elizabeth Taylor alla nostra Sophia Loren, sfugge alle sue osservazioni. La Loren in particolare, come ammette la stessa Collins, potrebbe toglierle il saluto.

My Unapologetic Diaries è un libro di Joan Collins basato sui suoi diari scritti tra il 1989 e il 2009. Nel corso degli anni l'attrice riportava le sue impressioni in tempo reale su un miniregistratore e poi le "sbobinava" sulle pagine dei suoi diari, sui quali ha iniziato a scrivere da quando aveva 12 anni. La Collins riferiva tutto, dagli incontri con le superstar a quelli con i membri della famiglia reale, alle sue impressioni sui colleghi che incrociava durante gli eventi o le cene ai gran galà.

Un libro che lei giudica "onesto" e che potrebbe inimicarle molte persone, prima di tutti la nostra Sophia Loren "ma non siamo mai state grandi amiche" ha risposto Joan a chi le chiesto se teme una reazione dell'attrice italiana, come riportato dal Daily Mail. Ma entrando nello specifico, vediamo cosa ha scritto la Collins sulla nostra connazionale. Joan ha fatto un commento caustico sui denti di Sophia, "i denti di Sophia Loren sono talmente grandi che sembrano intagliati nell'avorio", due zanne di elefante, avrebbe detto qualcuno senza fare tanti giri di parole. La Collins ha detto che quando ha riletto quello che aveva scritto ha pensato "è un commento maleducato? Ok, forse non mi saluterà più".

Nel libro My Unapologetic Diaries, Joan Collins ne ha per tutti, non può mancare un commento su Linda Evans, l'attrice critica il ricorso alla chirurgia della sua storica rivale di Dynasty "Dovresti ignorare qualcuno quando arriva con del nastro adesivo sulle palpebre", ha detto di lei.

Ma la Evans non è l'unica ad essere attaccata in questo campo. Un capitolo particolare meritano anche le Kardashian, come riporta il Daily Mail, a cui Joan ha detto "Kris Jenner, la loro madre, è una mia buona amica e non voglio essere scortese con le figlie, ma hanno fatto troppi interventi chirurgici per avere quel fondoschiena e quel girovita minuscolo, lo sanno tutti e ne parlano tutti".

Nel libro Joan Collins non risparmia nessuno: Rod Stewart, La principessa Margaret, Donald Trump, Michael Caine, la principessa Diana, Elizabeth Taylor, Rupert Everett, Roger Moore, Shirley MacLaine, Andrew Lloyd Webber e molti altri. Nessuno sfugge ai suoi commenti e Joan non ha intenzione di scusarsi con nessuno, "sono solo stata sincera, forse maleducata, ma sincera", ammette lei.