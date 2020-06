J.K. Simmons e la Marvel: “Ho già girato il mio prossimo cameo nei panni di J. Jonah Jameson”

J.K. Simmons sostiene di aver già girato la sua prossima apparizione nei panni di J. Jonah Jameson, noto personaggio Marvel che l'attore premio Oscar interpreta dal 2002 in vari franchise. Lo scorso anno è entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe, rendendo Simmons il primo attore ad apparire nel MCU nello stesso ruolo che aveva in un precedente adattamento Marvel, e recentemente è emerso che per contratto potrebbe apparire in altri due film.

Senza specificare di quale progetto si tratti, Simmons ha detto di aver già girato una delle due apparizioni previste, con la seguente dichiarazione durante un'intervista radiofonica: "È già girata, partendo dal presupposto che i cinema riaprano in un futuro prossimo, e in caso contrario immagino che la vedrete in TV. Un cameo di JJJ è già a posto, e da quel che ho capito ne è previsto ancora uno."

Le parole di J.K. Simmons lasciano intendere che si tratti di un film già pronto ma rimandato a causa della chiusura delle sale, il che suggerisce che possa essere Morbius, film il cui primo trailer contiene degli indizi sulla simbiosi tra i film prodotti in proprio dalla Sony (di cui fa parte anche Venom, il cui sequel uscirà la prossima estate) e quelli realizzati in collaborazione con la Marvel (Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home).

La terza apparizione potrebbe invece avere luogo proprio nel prossimo film dedicato al Tessiragnatele, dato che è stato J. Jonah Jameson a smascherarlo in mondovisione tramite un video postumo di Quentin Beck.

Recentemente Simmons è apparso nella miniserie In difesa di Jacob su Apple TV+, e prossimamente sentiremo la sua voce in Invincible, serie animata di Amazon Prime Video basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman. Nel 2021 lo rivedremo nei panni di Jim Gordon in una versione inedita di Justice League, disponibile su HBO Max e fedele alla visione originale di Zack Snyder.