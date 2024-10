J.K. Simmons e sua figlia Olivia star del film 109 Billion Followers

J.K. Simmons reciterà accanto alla figlia Olivia in occasione di un nuovo film intitolato 109 Billion Followers.

In precedenza la famiglia del premio Oscar aveva lavorato insieme in occasione del thriller You Can't Run Forever, in cui l'attore aveva il ruolo di un serial killer.

Cosa racconterà il film

109 Billion Followers, secondo la sinossi ufficiale, racconterà la storia di una studentessa di cinema che realizza un documentario su un senzatetto, convinto di essere il Trieste Mietitore. Il cameraman della giovane e un improbabile interesse sentimentale aggiungeranno risate e cuore, mentre la sua madre complicata, ma amorevole, aggiunge dramma e confusione.

J.K. Simmons avrà il ruolo dell'uomo che diventa il soggetto del documentario, mentre Olivia la studentessa.

Nel cast ci saranno anche Jake Ryan (Asteroid City) e Nina Arianda (Goliath), che ha già lavorato con la star del cinema in occasione di Being the Ricardos, il progetto biografico arrivato nelle sale nel 2021.

Ela Thier sarà regista e si occuperà della produzione insieme a Nicholas Tabarrok. In un comunicato ha dichiarato: "Ho scritto questo script pensando in modo specifico a un team padre-figlia, J.K. e Olivia Simmons, perché so che il loro legame illuminerà lo schermo e conquisterà i cuori. La nostra connessione con i nostri genitori o chi si occupa di noi può essere segnata da dolore e complessità, e influenza tutte le successive relazioni della nostra vita. Questo film è la mia lettera d'amore a tutti i genitori, compresi i miei".

Le riprese del film inizieranno a novembre a New York.

Whiplash: J.K. Simmons si aspettava un regista nero dopo aver letto la sceneggiatura di Damien Chazelle

La precedente 'esperienza in famiglia'

Nel film You Can't Run Forever, arrivato nei cinema americani a maggio, si raccontava la storia di Miranda, una ragazza che soffre di ansia acuta a causa di una tragedia avvenuta in passato. La situazione, come rivela il video, diventa ancora più terrificante quando il destino della giovane la porta a incontrare un serial killer, che la sceglie come il suo nuovo obiettivo, dando vita a una caccia attraverso la foresta. Miranda deve trovare una forza che non sapeva di avere mentre cerca di sfuggire all'assassino.

Nel cast erano coinvolti anche Fernanda Urrejola, Allen Leech, Isabelle Anaya, Graham Patrick Martin, e Olivia Simmons, mentre la regia era firmata da Michelle Schumacher, la moglie di Simmons.

Nel team della produzione del lungometraggio aveva inoltre lavorato un ulteriore membro della famiglia: Randle Schumacher, fratello di Michelle.