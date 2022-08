J.K. Rowling sui social media: "Mi piacciono, ma sono un dono per le persone cattive"

J.K. Rowling ha recentemente parlato dei social media, descrivendo quali sono gli aspetti che adora delle principali piattaforme per poi contrapporli ai pericoli e ai lati negativi.

J.K. Rowling, durante una recente intervista di Graham Norton, ha discusso dei pericoli dei social media, settimane dopo aver ricevuto una minaccia di morte per aver manifestato il suo sostegno nei confronti di Salman Rushdie, l'autore che è stato accoltellato ripetutamente durante un seminario a New York.

"Cerco di comportarmi online come vorrei che si comportassero anche tutti gli altri", ha spiegato la Rowling durante l'ultimo episodio del programma radiofonico del celebre conduttore britannico. "Non ho mai minacciato nessuno. Di certo non vorrei che nessuno andasse a casa loro o cose del genere".

La polizia ha iniziato a indagare all'inizio di questo mese quando un utente di Twitter, di nome Meer Asif Aziz, ha scritto all'autrice di Harry Potter: "Non preoccuparti, sei la prossima", dopo che quest'ultima aveva definito l'attacco a Rushdie come una "notizia orribile".

J.K. Rowling ha concluso l'intervista dicendo a Norton che le piace "l'aspetto conviviale dei social media, che assomiglia a quando si discute in un pub. Può essere una cosa divertente da fare." Ma la scrittrice ha anche ammesso che ora ha una "relazione di odio-amore" con i social: "Sono indubbiamente un dono per le persone cattive che vogliono comportarsi male nei confronti degli altri."