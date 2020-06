J.K. Rowling, Rupert Grint in disaccordo con scrittrice: "Le donne trans sono donne"

J.K. Rowling ha ricevuto risposta anche da Rupert Grint in merito alla sua controversa opinione sull'identità delle persone transessuali, una risposta decisamente in disaccordo con quella dell'autrice, e in linea con quella degli altri colleghi.

L'attore interprete dell'ultimo membro dell'iconico trio di Harry Potter, Ron Weasley, ha infatti detto la sua sui tweet e il successivo chiarimento di J.K. Rowling sulle persone transessuali che tanta polemica hanno causato negli ultimi giorni.

"Sono fermamente dalla parte della comunità trans e concordo con quanto detto da molti dei miei colleghi. Le donne trans sono donne a tutti gli effetti. Gli uomini trans sono uomini a tutti gli effetti. Dovremmo avere tutti il diritto di vivere con amore e senza giudicare o essere giudicati" riporta The Times.

"Le persone trans sono chi dicono di essere e hanno il diritto di vivere le loro vite senza essere continuamente messe in discussione o senza che gli venga detto che non sono chi dicono di essere" aveva affermato Emma Watson su Twitter, similmente a quanto fatto anche da Daniel Radcliffe pochi giorni prima.

"Le donne transessuali sono donne. Ogni affermazione contraria cancella l'identità e la dignità delle persone transessuali, e va contro ogni parere espresso da associazioni sanitarie professionali che hanno molta più esperienza in materia di quanta potremmo averne io o Jo" scriveva l'interprete del maghetto con la cicatrice, il quale esprimeva inoltre la speranza che le parole dell'autrice non avessero intaccato l'amore dei fan per Harry Potter, e tutti gli insegnamenti positivi provenienti da quei libri.