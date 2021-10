J,K Rowling, nuovo libro dell'autrice di Harry Potter da oggi in libreria

Il Maialino di Natale è il titolo del nuovo libro per bambini di J. K. Rowling, acquistabile da oggi online e in tutte le librerie italiane. Il romanzo, in Italia edito da Salani, è stato tradotto da Valentina Daniele e illustrato dal pluripremiato artista Jim Field.

Il nuovo libro dell'autrice della saga di Harry Potter narra la storia di un bambino, Jack, che va alla ricerca del suo Lino, un maialino di pezza volato fuori dal finestrino dell'auto durante un litigio tra Jack e la sorellastra Holly. La ricerca del giocattolo è all'origine di una serie di strabilianti avventure nella Terra delle Cose Perdute, che si svolge nella notte magica della vigilia di Natale, tra strane creature, oggetti che prendono vita e un mostro cattivo fatto di rottami.

Pierdomenico Baccalario, che ha letto in anteprima la nuova storia di Natale della Rowling, descrive l'avventura di Jack come "divertente, appassionante come fosse già un film d'animazione. Una storia a orologeria, bene organizzata e in capitoli brevi, perfetti per essere letti uno o due per sera, come fossero un calendario dell'avvento".

Il maialino di Natale è il primo romanzo per bambini di J. K. Rowling, i cui lavori sono tutti pubblicati in Italia da Salani, ad arrivare nelle librerie dopo la serie di Harry Potter: 7 libri, pubblicati tra il 1997 e il 2007, che hanno venduto più di 500 milioni di copie, sono stati tradotti in 80 lingue e hanno dato vita ad uno dei franchise cinematografici più famosi di tutti i tempi.