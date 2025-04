J.K. Rowling e John Oliver allo scontro: il battibecco tra scrittrice e comico sugli atleti transgender

J.K. Rowling e John Oliver si sono nuovamente scontrati sulla questione degli atleti transgender. Entrambi, sull'argomento, si erano già affrontati lo scorso novembre.

Uno scontro tra due volti noti che ora sta vivendo una nuova puntata e che difficilmente si placherà a breve, considerando le rispettive posizioni sull'argomento.

La discussione tra J.K. Rowling e John Oliver sugli atleti transgender

A novembre, John Oliver sostenne che non ci fossero prove che gli atleti trans rappresentino una minaccia alla sicurezza o all'equità. Rowling aveva risposto accusando Oliver di essere felice di vedere le donne subire infortuni, umiliazioni e la perdita di opportunità sportive.

Domenica, John Oliver è tornato sull'argomento dedicando buona parte della puntata del suo programma Last Week Tonight all'ossessione del Partito Repubblicano e della corrente MAGA per gli atleti transgender e il tentativo di bandirli dallo sport, in particolare per le leggi mirate al contesto scolastico.

John Oliver con Jessica Alba in una scena di The Love Guru

Ovviamente, non è mancato un riferimento a Rowling:"È un po' strano beccarsi così tanto odio dalla creatrice di Harry Potter, soprattutto quando sembra chiaramente ciò che sarebbe successo a lui se lo avessero lasciato in quel sottoscala per tutta la vita".

La risposta di di J.K. Rowling a John Oliver

Attraverso un post su X, non si è fatta attendere la risposta di Rowling:"Capisco perché uomini come Oliver, che hanno sempre preso in giro gli antiscientifici di destra, abbiano inizialmente ceduto. Non volevano mandare all'aria la loro carriera. Prendere posizioni che vanno di moda contro i diritti delle donne era il prezzo da pagare per restare nel giro. Ma è il momento di aprire gli occhi, c**o".

Primo piano di J.K. Rowling

In un altro post, J.K. Rowling ha ribadito:"Continuano a ripetere a pappagallo i punti del TRA (attivisti per i diritti trans) su Twitter dal 2020. Non riesco ad immaginare qualcuno così chiuso nel proprio ego da non accorgersi che queste assurdità stanno affrontando una enorme reazione dal basso, che fanno perdere le elezioni e che ragazze e donne stanno subendo dei danni".