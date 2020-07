J.K. Rowling: la star di Harry Potter Miriam Margolyes condanna la sua visione transfobica "fascista"

Non si placano le polemiche intorno alla figura di J.K. Rowling: la star di Harry Potter Miriam Margolyes, interprete della Professoressa Sprite, ha condannato la visione transfobica dell'autrice inglese emersa dai suoi recenti tweet definendola "fascista".

Maggie Smith, Miriam Margolyes e Richard Harris in una scena di Harry Potter e la camera dei segreti

Miriam Margolyes ha interpretato la Professoressa Sprite in Harry Potter e la camera dei segreti e Harry Potter e i doni della morte - parte 2. Il suo intervento segue quello di altre star del franchise, da Daniel Radcliffe a Emma Watson, che hanno diffuso comunicati in cui condannano la visione transfobica dell'autrice.

In un'intervista al Times, Miriam Margoyles ha criticato duramente J.K. Rowling specificando di non essere d'accordo sulla sua visione conservatrice sui trans e ha svelato di aver avuto un ex'insegnante di latino trans:

"J.K. Rowling ha una visione piuttosto conservatrice sui transgender. Io non potrei mai... Si tratta di felicità personale che è quello su cui ognuno si dovrebbe concentrare... Se vuoi davvero diventare una donna dovresti poterlo fare. Non puoi pensarla in modo fascista al riguardo."

"Le star di Harry Potter? Tre milionari viziati": Laurence Fox difende J.K. Rowling