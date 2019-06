J.J. Abrams e WarnerMedia vicini all'accordo per la Bad Robot

WarnerMedia avrebbe acquistato la Bad Robot di J.J. Abrams: manca ancora la comunicazione ufficiale ma la società proprietaria della Warner Bros. avrebbe raggiunto l'accordo con il regista che, pare, gli consentirà di mantenere la piena autonomia sulle attività legate alle serie tv.

A dare la notizia è stato il New York Times, secondo cui l'ingresso di WarnerMedia nella trattativa avrebbe portato a sbaragliare la concorrenza della Apple grazie - anche - alla cifra davvero generosa messa sul tavolo: ben 500 milioni di dollari.

La maggiore libertà sui prodotti televisivi consentirà a J.J. Abrams di ultimare anche i 3 prodotti che attualmente sta sviluppando per AppleTV - Lisey's Story, con Julianne Moore, Little Voice di Sara Bareilles e My Glory Was I Had Such Friends, con Jennifer Garner -, così come di accettare la produzione anche per reti esterne al circuito WarnerMedia.

Certo, la collaborazione tra J.J. Abrams e WarnerMedia è ormai lunga, e attualmente la Bad Robot è tra i produttori di Westworld, Lovecraft, Demimonde (la prima serie tv di cui Abrams è anche creatore dopo Alias) e They Both Die At the End per HBO - di proprietà della Warner.