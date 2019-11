J.J. Abrams potrebbe dirigere Superman o Green Lantern Corps?

J.J. Abrams potrebbe diventare il regista di Superman o Green Latern Corps, se i progetti di Warner Bros. si realizzassero, come rivela il sito di Variety.

Lo studio, pianificando il futuro dei cinecomic tratti dai fumetti della DC, avrebbe infatti individuato nel filmmaker la persona giusta per dare nuova linfa agli eroici franchise. J.J. Abrams avrebbe già incontrato i responsabili della Warner per parlare di un suo potenziale coinvolgimento nel reboot dedicato alla storia di Superman - Clark Kent o in vista di un potenziale sequel con star Henry Cavill.

Il regista che ha riportato nelle sale Star Trek e Star Wars sarebbe inoltre stato considerato, oltre che per un nuovo film dedicato a Superman, per la regia di Green Lantern Corps , progetto attualmente in fase di sviluppo da ormai cinque anni. Geoff Johns è ora al lavoro sulla sceneggiatura che dovrebbe essere completata nelle prossime settimane e proposta poi a J.J. Abrams per valutare il suo potenziale interessamento dietro la macchina da presa o in veste di produttore tramite la Bad Robot.