Glen Powell ha trascorso 6 ore guardando un video di Tom Cruise in cui "spiega tutto ciò che sa sul cinema"

Dopo aver discusso di Batman, Glen Powell ha raccontato alcuni dei suoi migliori aneddoti su Tom Cruise in un'intervista concessa a GQ. I due attori sono diventati amici durante la produzione di Top Gun: Maverick, rivelatosi poi un successo mondiale al box-office.

Inizialmente Powell aveva fatto un'audizione per il ruolo di Rooster, ma era stato battuto da Miles Teller. A Cruise piacque così tanto Powell che gli offrì il ruolo del Boia, ma Powell ebbe dei dubbi sulla parte.

Top Gun - Maverick: un primo piano di Tom Cruise

"Quello di cui stavamo parlando è: come può Hangman servire la storia e restituire quel sapore dell'originale 'Top Gun' di cui c'era bisogno?". Powell ha ricordato la conversazione iniziale avuta con Cruise: "Ho detto la mia a Tom su quello che faccio e su quello che faccio bene, e lui mi ha ascoltato. Tom sa ascoltare davvero le persone. Ascolta i membri della troupe, ascolta i suoi collaboratori, ascolta tutti".

Un altro ricordo è quando Cruise mandò Powell in un cinema di Los Angeles per mostrargli un video illustrativo che Cruise aveva messo insieme per i suoi amici.

"Powell si aspettava di essere in mezzo a una folla, e invece si ritrovò da solo in un cinema vuoto. Per sei ore", si legge su GQ. "Guardare Tom Cruise parlare direttamente alla telecamera, raccontando tutto ciò che ha imparato sul cinema nel corso degli anni". Secondo Powell, Cruise non ha intenzione di renderlo pubblico.

Top Gun: Maverick: Glen Powell nel film

"Diceva: 'Questo è solo per i miei amici'", ha chiarito l'attore. "Nel video Cruise dice: 'Siamo tutti d'accordo che questa è una macchina da presa? Questa è la differenza tra una macchina da presa a pellicola e una digitale...' La parte più divertente è quella del volo. Era come se avesse messo insieme un'intera scuola di volo. Così diceva letteralmente: 'Ok, ecco cos'è un aereo. Ecco come volano le cose. Ecco come funziona la pressione dell'aria'".

Cruise ha anche dispensato a Powell alcuni importanti consigli per la sua carriera, dicendo alla giovane star che per avere un successo globale un film deve "trasmettere emozioni universali" e "illustrare le ansie con cui tutti possono relazionarsi".