Cate Blanchett sarà Martha Stewart nel biopic “Good Thing”, la storia della magnate dei media

Una figura che ha trasformato il quotidiano in spettacolo e l'ordine domestico in impero mediatico sta per tornare sotto i riflettori, questa volta attraverso il linguaggio del cinema.

Cate Blanchett interpreterà Martha Stewart nel biopic "Good Thing", diretto da Janicza Bravo. Il film racconterà l'ascesa dell'imprenditrice, il successo mediatico e il processo che ne ha segnato la carriera, tra ambizione, immagine pubblica e contraddizioni personali.

Dalla perfezione domestica al grande schermo nasce "Good Thing"

Il cinema si prepara a raccontare una delle storie più emblematiche dell'imprenditoria americana, affidandola al talento di Cate Blanchett, scelta per interpretare Martha Stewart nel biopic "Good Thing". Il progetto, diretto da Janicza Bravo, già nota per il film "Zola", si propone di esplorare il percorso di una figura che ha ridefinito il concetto stesso di lifestyle mediatico.

Uno scatto di Cate Blanchett

Il titolo non è casuale: richiama il celebre motto di Stewart, "È una cosa buona", una frase diventata quasi un marchio identitario, capace di sintetizzare il suo approccio alla vita e al business. E proprio su questa doppia anima - rassicurante e al tempo stesso spietatamente ambiziosa - si costruirà il racconto cinematografico.

Negli anni '90 e nei primi Duemila, Stewart ha incarnato una visione aspirazionale del vivere quotidiano, trasformando cucina, giardinaggio e fai-da-te in un universo narrativo coerente e seducente. Il suo programma televisivo Martha Stewart Living e l'omonima rivista hanno raggiunto una diffusione impressionante, culminata nel 2002 con oltre due milioni di copie per numero. Non solo: con la quotazione in borsa della sua azienda nel 1999, è diventata la prima donna miliardaria self-made negli Stati Uniti, segnando un punto di svolta nel panorama imprenditoriale.

La scelta di Blanchett appare tutt'altro che casuale. L'attrice, due volte premio Oscar, ha costruito una carriera su personaggi complessi, spesso sospesi tra carisma e ambiguità. La sua capacità di restituire figure autoritarie ma profondamente umane potrebbe rivelarsi la chiave per raccontare Stewart senza cadere nella caricatura o nella celebrazione unilaterale.

Tra scandali e rinascite: il lato oscuro del successo

Ma "Good Thing" non si limiterà a raccontare l'ascesa. Come ogni biografia che ambisce a essere completa, il film affronterà anche il momento in cui l'immagine perfetta ha iniziato a incrinarsi. Nel 2001, Stewart si trovò al centro di un caso giudiziario legato alla vendita di azioni della società ImClone Systems, una mossa che le permise di evitare una perdita economica significativa proprio prima del crollo del titolo.

Cate Blanchett in una scena

Le indagini federali e il successivo processo del 2004 portarono a una condanna per cospirazione, ostruzione alla giustizia e false dichiarazioni. Stewart scontò cinque mesi di carcere e due anni di libertà vigilata, un passaggio che trasformò radicalmente la percezione pubblica della sua figura. Da simbolo di controllo e perfezione, divenne improvvisamente una protagonista di una narrazione più fragile, esposta e controversa.

Questo snodo rappresenta uno degli elementi più interessanti del progetto: il confronto tra l'immagine costruita e la realtà, tra il brand impeccabile e la persona dietro di esso. In questo senso, la regia di Janicza Bravo - già apprezzata per la sua sensibilità nel raccontare personaggi fuori dagli schemi - potrebbe offrire uno sguardo non convenzionale, capace di evitare i cliché del genere biografico.

La sceneggiatura è firmata da Ricky Tollman, mentre la produzione vede coinvolta la stessa Blanchett insieme a Coco Francini, Randy Manis e Neil Dodson. Un team che suggerisce un approccio autoriale, più interessato a scavare nelle contraddizioni che a costruire un semplice ritratto celebrativo.

Nel riflesso di questa storia si intravede qualcosa di più ampio: il racconto di un'epoca, di un'idea di successo e del prezzo che spesso accompagna la sua conquista. E forse è proprio lì, tra ordine e caos, che "Good Thing" troverà la sua voce più autentica.