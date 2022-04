Jim Carrey si ritira dal cinema?: "Ne ho abbastanza"

Sembrerebbe un pesce d'aprile, ma ci sono buone probabilità che non sia così: Jim Carrey "probabilmente" si ritirerà dal mondo del cinema, o almeno questo è ciò che ha dichiarato l'attore in un'intervista durante il press tour di Sonic 2.

Come riporta anche Newsweek, Carrey ha recentemente parlato del suo futuro come attore, e a quanto pare l'attore non avrebbe intenzione di prolungarlo più di tanto. "Beh, ho intenzione di ritirarmi" annuncia infatti l'attore nel mezzo della conversazione con Kit Hoover di Access Hollywood, che risponde con un sorpreso "No!" "Si, probabilmente" aggiunge l'attore.

"Sono abbastanza serio. Ma dipende, sai, dipende se gli angeli mi porteranno una di quelle sceneggiature scritte in inchiostro dorato, che mi dice che quest'opera sarà davvero importante e che le persone dovrebbero vederla, allora potrei... Potrei continuare per un po', ma per ora mi prendo una pausa" elabora, con tono apparentemente serio.

E su ciò che potrebbe fare una volta appesi i proverbiali stivaletti al chiodo...

"Mi piace davvero condurre una vita tranquilla, adoro la pittura, dedicare tempo alla spiritualità... E forse questo è qualcosa che non sentirete mai dire da un'altra celebrità, ma ne ho abbastanza" conclude "Ho fatto abbastanza, e sono abbastanza".

Ovviamente non possiamo sapere come andrà adesso, se davvero non vedremo Carrey in altri film d'ora in poi (e il tempismo dell'uscita del video, pubblicato il 1 aprile, di certo non aiuta), ma lo scopriremo senz'altro nei prossimi mesi.