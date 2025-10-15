Jim Carrey possibile protagonista di The Jetsons, il film live-action tratto dalla serie animata

Jim Carrey sembra sarà uno dei protagonisti del film live-action The Jetsons, il progetto che porterà sul grande schermo i personaggi della famosa serie animata I pronipoti.

La star del cinema, secondo le fonti di Deadline, starebbe concludendo le trattative con la Warner Bros, che si occuperà della produzione del progetto.

Chi realizzerà il film live-action

Alla regia di The Jetsons dovrebbe esserci Colin Trevorrow (che ha portato al successo la saga di Jurassic World), impegnato anche a scrivere la sceneggiatura insieme a Joe Epstein. Jim Carrey potrebbe quindi tornare sul set dopo aver interpretato il villain Ivo Robotnik in Sonic Il Film e nei successivi sequel che hanno incassato, in totale, circa 1.2 miliardi di dollari.

La serie animata I pronipoti, prodotta da Hanna-Barbera, è andata in onda su ABC dal 23 settembre 1962 al marzo del 1963, essendo poi al centro di un reboot negli anni '80.

Al centro della trama c'erano George Jetson e la sua famiglia, che vivono in un futuro in cui la tecnologia è molto avanzata, tra macchine volanti e altre invenzioni incredibili. Tra i personaggi ci sono anche Jane, la moglie di George, e i loro figli Judy, una teenager, ed Elroy. Ad aiutare i Jetson nella loro casa c'è poi il robot Rosie.

Venezia 2017: uno scatto di Jim Carrey sul red carpet di Jim & Andy: The Great Beyond.

Un nuovo progetto tratto dalle serie animate per Carrey

Nel 1997, quando era all'apice della sua carriera comica, Jim Carrey avrebbe potuto l'occasione di diventare Lupin per un film live action scritto da Peter Briggs, sceneggiatore di Hellboy, e il regista Tsui Hark. Lo sceneggiatore aveva ammesso: "Era la sceneggiatura più folle che abbia mai scritto". Il progetto, però, venne presto cancellato: "Alex Ho, persona adorabile, finì per perdere i diritti, così non se ne fece nulla".

Se le trattative con Warner andranno in porto, la star del cinema potrebbe ora portare finalmente sul grande schermo un altro iconico personaggio delle serie tv conosciute da grandi e piccini e non resta che attendere per scoprire se, almeno questa volta, il progetto andrà in porto.