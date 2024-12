Jim Carrey si ritira dalla recitazione? "Non si può mai essere certi di queste cose"

Jim Carrey ha recentemente ripreso il ruolo del Dr. Robotnik in Sonic the Hedgehog 3, a soli due anni di distanza dall'annuncio del suo ritiro dalla recitazione. Nel 2022, infatti, durante la promozione del sequel di Sonic the Hedgehog, l'attore aveva dichiarato a Access Hollywood: "Sono abbastanza serio sul ritiro. Dipende. Se gli angeli mi portano una sceneggiatura scritta con inchiostro d'oro che mi dice che sarà davvero importante per le persone, potrei continuare. Ma al momento mi sto prendendo una pausa".

Carrey ci ripensa e manifesta il desiderio di tornare nei panni del Grinch

Tuttavia, Carrey sembra aver riconsiderato la sua posizione. In occasione della prima londinese di Sonic 3, l'attore è stato invitato a commentare le sue dichiarazioni precedenti. Rispondendo a una domanda di AP, Carrey ha spiegato: "Potrebbe essere stata un'iperbole. Non si può mai essere certi di queste cose. Quando ho detto che mi sarei ritirato, mi riferivo più che altro a un desiderio di 'riposo energetico'".

La locandina di Il Grinch

L'attore ha aggiunto: "Non appena arriva una buona idea o un gruppo di persone con cui ti piace davvero lavorare, le cose tendono a cambiare". Inoltre, Carrey ha dichiarato a ComicBook di essere disposto a tornare nei suoi ruoli più iconici, come il Grinch e The Mask, nel caso si presentassero opportunità per dei sequel.

Sonic 3, che arriverà nelle sale italiane il 1° gennaio 2024, è il terzo capitolo della saga e vede Sonic, Tails e Knuckles affrontare un misterioso avversario, Shadow the Hedgehog, con il quale sono costretti a formare un'improbabile alleanza contro il temibile Dr. Robotnik.

Sonic 3, il poster italiano

Nel cast di Sonic 3 figurano anche nuovi volti, come Keanu Reeves nel ruolo di Shadow, la cui interpretazione è stata particolarmente apprezzata dai giornalisti che hanno visto il film in anteprima, definendola emozionante. La critica americana ha accolto positivamente il titolo, considerandolo il miglior capitolo della trilogia.

Oltre ai già citati Ben Schwartz (Sonic), Colleen O'Shaughnessey (Tails), Idris Elba (Knuckles) e Keanu Reeves (Shadow), il film vede la partecipazione di Jim Carrey (Dr. Robotnik), James Marsden, Tika Sumpter, Krysten Ritter, Natasha Rothwell, Lee Majdoub, Tom Butler, Adam Pally, Shemar Moore e Alyla Browne.