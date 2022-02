Jim Carrey riprende uno dei suoi ruoli più famosi per uno spot del Superbowl (VIDEO)

Jim Carrey ha scelto Twitter per rivelare di aver preso parte ad un nuovo ed esilarante spot del Superbowl: l'attore hollywoodiano, cavalcando la tendenza che vede molti interpreti iconici tornare nei panni dei loro personaggi preferiti, riprenderà il ruolo de Il Rompiscatole.

Carrey, secondo quanto riferito da Adweek, ha deciso di riprendere la parte di Chip Douglas in uno spot, per la rete 5G di Verizon, che andrà in onda durante il Super Bowl che si terrà questa domenica. "Jim era piuttosto entusiasta di farlo e sentiva che questo era il momento giusto: non puoi trovare un momento migliore del Super Bowl per fare qualcosa del genere", ha riferito Andrew McKechnie, CCO di Verizon.

"Questa domenica... è tornato... e vuole solo connettersi!" ha scritto il leggendario attore comico statunitense su Twitter. Questo spot segna la prima campagna pubblicitaria in assoluto in cui la star sia mai apparsa, specialmente se consideriamo che non recita nei panni di se stesso ma in quelli di uno dei suoi più famosi personaggi.

Ne Il rompiscatole, il secondo film da regista di Ben Stiller dopo Giovani, carini e disoccupati, Jim Carrey interpreta Chip Douglas, un bizzarro tecnico installatore della TV via cavo che finisce per instaurare un'amicizia decisamente tendente verso il tossico con Steven M. Kovacs, interpretato da Matthew Broderick.