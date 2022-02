Jim Carrey è di nuovo Il Rompiscatole nello spot di Verizon

L'attore Jim Carrey ha ripreso il ruolo avuto nella commedia Il Rompiscatole in occasione dello spot realizzato da Verizon per il Super Bowl.

Jim Carrey ha ripreso il ruolo avuto nella commedia Il rompiscatole per un divertente spot realizzato per Verizon in occasione del Super Bowl. L'attore è stato scelto per promuovere i servizi della compagnia legati al 5G.

Jim Carrey aveva anticipato la sua partecipazione allo spot con un breve video condiviso online che svelava qualche anticipazione riguardante il video ispirato alla commedia Il rompiscatole.

Andrew McKechnie, CCO di Verizon, aveva dichiarato: "Carrey era piuttosto entusiasta nel realizzarlo e pensava fosse il momento giusto, non si poteva avere un momento migliore rispetto al Super Bowl per fare qualcosa di simile. Speriamo che, quando gli spettatori lo vedranno, sembrerà una storia grandiosa dal punto di vista culturale e, per quanto riguarda il fatto che arrivi 25 anni dopo, ciò che Il rompiscatole rappresenta".

Il film del 1996 aveva come star, oltre a Jim Carrey, anche Matthew Broderick e Leslie Mann. Tra le apparizioni nel corso del lungometraggio c'erano anche quelle di George Segal, Jack Black, Owen Wilson, Charlies Napier, Janeane Garofalo, David Cross, Bob Odenkirk, Andy Dick, e Kyle Gass.

La commedia mostrava un tecnico che stringeva dei complicati rapporti con i propri clienti.