Jim Carrey disegna Donald Trump nudo: "Nulla di più mortale di un uomo insicuro"

In una nuova vignetta firmata da Jim Carrey vediamo Donald Trump nudo, accompagnato da una didascalia che sottolinea la sua negligenza nella gestione dell'emergenza Covid-19, con due riferimenti alle bombe di Hiroshima e Nagasaki, "Fat man" e "Little boy".

Nelle scorse ore Jim Carrey ha condiviso sui social una sua vignetta che ritrae Donald Trump nudo, affiancato da una scritta polemica e provocatoria, volta a criticare la gestione dell'emergenza Coronavirus da parte del presidente statunitense. L'attore di The Truman Show non è certo nuovo a questo tipo di vignette attraverso le quali demolisce l'autorità di Donald Trump e questa volta arriva addirittura a paragonarlo alle due bombe più letali che la storia abbia mai conosciuto.

"Entro Capodanno 2021 moriranno più americani per la negligenza di Trump rispetto al numero di persone uccise a Hiroshima e Nagasaki. Non c'è niente di più mortale di un uomo insicuro", si legge nella didascalia. Carrey ha incluso l'hashtag #BidenHarris a sostegno dei candidati democratici Joe Biden e Kamala Harris. Ricordiamo che negli Stati Uniti il numero di vittime per il Covid-19 è salito a 200.000 ed è questo dato ad aver spinto l'attore americano ad un paragone così eclatante.

La semplicistica caricatura apparsa su Twitter mostra un Trump nudo e corpulento con una freccia che punta alla pancia con scritto "Fat Man", mentre una seconda freccia indica i suoi genitali con l'annotazione "Little Boy". I tag Fat Man e Little Boy si riferiscono ai nomi in codice delle due bombe nucleari fatte esplodere sul Giappone nel 1945, quando 192.020 persone furono uccise dagli Stati Uniti.

Considerata la lunga lista di personaggi famosi che in queste settimane si stanno esponendo pubblicamente per spingere gli americani a recarsi alle urne a novembre, soprattutto per sostenere Joe Biden, non stupisce lo schieramento così netto di Jim Carrey in tal senso. L'attore avrà l'opportunità di esporsi ulteriormente contro Trump dal 3 ottobre, quando cioè ripartirà Saturday Night Live. NBC ha infatti annunciato all'inizio di questa settimana che Carrey ha firmato per interpretare Biden negli sketches dell'imminente 46a stagione dello show.