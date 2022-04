Jim Carey risponde alle teorie complottiste su lui e Joe Biden

Jim Carey ha scelto Twitter per rispondere alle teorie complottiste secondo cui starebbe interpretando in pubblico il ruolo di un segretamente deceduto Presidente Joe Biden.

Jim Carrey ha risposto ad una bizzarra affermazione secondo cui "molte persone diverse" starebbero ricoprendo pubblicamente il ruolo del presidente degli Stati Uniti Joe Biden: in un recente video condiviso su Twitter, la teoria complottista è stata spiegata da una sostenitrice di Donald Trump.

Dopo aver visto il filmato divenuto ormai virale online, l'attore di The Mask ha risposto alla clip scrivendo: "Oh Gesù...". Il video mostra un'intervistatore mentre parla con una donna che dice: "Il tipo che si spaccia per il presidente è un attore che indossa una maschera."

"Voglio dire, ci sono molte persone diverse che interpretano Joe Biden a questo punto", ha continuato la signora e, riferendosi al momento in cui nel 2021 Biden è caduto tre volte salendo le scale dell'Air Force One, ha aggiunto: "Io, personalmente, penso che quello fosse Jim Carrey".

Quando le è stato chiesto di chiarire, la donna ha spiegato che credeva che Jim Carrey stesse ricoprendo il ruolo di Joe Biden comportandosi in modo sciocco cadendo dalle scale tre volte: "E penso che anche James Woods sia una delle persone che indossano la maschera del presidente".