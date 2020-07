Jessica Simpson: "Una donna abusò sessualmente di me, quando ero piccola"

Jessica Simpson ha raccontato di essere stata vittima di abusi sessuali da parte di una donna, quando era piccola e di essersi confrontata con questa persona da adulta: "L'ho perdonata, perché anche lei era vittima di abusi."

"Otto anni fa ho avuto un confronto con lei" - ha spiegato la cantante e attrice mercoledì durante il podcast di Katherine Schwarzenegger, che si intitola appunto The Gift of Forgiveness - "Sono andata da lei e le ho detto: "So che tu sapevi cosa stava succedendo e so che tu hai subito degli abusi" - perché lei è stata abusata da un uomo più grande." Jessica Simpson ha spiegato che questi abusi avvenivano quando la sua famiglia si allontanava per andare a far visita ad un'altra famiglia, e capitava due, tre volte l'anno. La donna, un'amica di famiglia di cui Jessica non ha rivelato le generalità, dormiva con lei e con loro c'era un uomo. "Lui non mi ha mai toccata, ma abusava di lei e lei di conseguenza faceva le stesse cose con me. Stavo male per lei."

La sexy Jessica Simpson in una scena di Hazzard

Jessica ha raccontato degli abusi subiti durante l'infanzia nel libro di memorie uscito a febbraio, Open Book. Prima del confronto con la donna, la cantante ne ha parlato con il fratello e la madre di lei, in modo che potessero aiutarla. "Le ho detto che avrebbe dovuto parlarne con qualcuno e trovare un modo per superare quei momenti. Le ho detto anche "Voglio che tu sappia che ti perdono e anche se non ho interesse a vederti e frequentarti, voglio che tu lo sappia."

Questo confronto, ha spiegato Simpson, è parte del percorso che lei ha intrapreso dopo il divorzio da Nick Lachey, nel 2006. "Sapevo che non potevo andare avanti senza che lei sapesse. Non potevo lasciare questa cosa in sospeso, l'ho fatto per troppo tempo, ma sapevo che se fossi stata onesta con lei, la mia coscienza sarebbe stata più pulita. A questa donna ho anche mandato il mio libro, sperando potesse aiutarla nel processo di guarigione."