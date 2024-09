Jessica Simpson: in lavorazione un documentario sulla cantante

Gunpowder & Sky, la società di produzione di Sabrina Carpenter: A VR Concert e Sheryl di Showtime sta collaborando con la star del pop e dei reality Jessica Simpson per un documentario in più parti sulla musicista, imprenditrice, filantropa e autrice di best seller.

La produzione del documentario, che viene descritto come uno sguardo crudo, intimo e senza precedenti sul percorso personale della Simpson, "rivela momenti privati, esplora i recenti alti e bassi della sua vita, comprese le rivelazioni personali, i successi e i dolori che non sono mai stati condivisi con il pubblico", è attualmente in corso.

Jessica Simpson e il prezzo della bellezza

I dettagli del progetto

Il documentario includerà interviste con le persone più vicine a lei, compresa la stessa Simpson, e racconterà il suo ritorno alla musica dopo più di dieci anni. "Con l'accesso esclusivo a filmati girati personalmente da Jessica e mai visti prima, il documentario approfondirà più che mai il modo in cui la Simpson continua a evolversi artisticamente, a sfidare le etichette e a perseverare di fronte a grandi avversità".

Wallpaper di Jessica Simpson in abito blu scuro

Il documentario "la seguirà mentre attraversa ancora una volta la transizione e le sfide della vita, mentre ritorna a se stessa e si fa strada superando il dolore, ispirando gli altri a sapere che possono fare lo stesso".

Il progetto riunisce Simpson con il suo collaboratore e CEO di Gunpowder & Sky, Van Toffler, con il quale ha lavorato nel reality show di MTV Newlyweds: Nick and Jessica.

"Ho avuto il piacere di conoscere Jessica mentre ero a MTV durante la sua fiorente carriera musicale e nel mezzo della tempesta che l'ha circondata durante Newlyweds, e l'ho vista rimanere sempre autentica e fedele a se stessa", ha dichiarato Toffler, CEO di Gunpowder & Sky. "Il suo viaggio, come quello della maggior parte dei grandi romanzi, ha visto le vette più alte e le valli più profonde, eppure, attraverso tutto questo, lei ha perseverato e prosperato. È un privilegio collaborare con lei per raccontare la sua storia".

Il documentario includerà anche uno sguardo dietro le quinte su come la Jessica Simpson Collection, ora un'azienda globale da un miliardo di dollari, sia diventata quello che è considerato il marchio di licenze per celebrità di maggior successo nella storia; la sua educazione religiosa; il superamento del divorzio suo e dei suoi genitori e la sopravvivenza agli abusi. Verranno inoltre esaminati altri dettagli tratti dal libro di memorie della Simpson, bestseller del New York Times del 2020, Open Book.