Jessica Chastain: “A sette anni ho capito che sarei stata un’attrice”

La sta premio Oscar ha sottolineato il suo amore per la recitazione e la passione nata sin dall'infanzia e coltivata nel corso degli anni.

Intervistata da Variety, Jessica Chastain è tornata indietro nel tempo per ricordare il periodo in cui si appassionò al mondo della recitazione. Un sogno, quello di diventare attrice, nato in tenera età.

Chastain, a soli 7 anni, assistette alla performance di una bambina nella produzione Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, e decise da quel momento che sarebbe diventata un'attrice.

Il sogno d'infanzia di Jessica Chastain

"Mi portò mia nonna. Fu la prima volta che capii che era un lavoro che le persone potevano avere, e dopo averlo visto pensai: 'Oh, sono un'attrice'" ha spiegato Chastain.

Primo piano di Jessica Chastain in Zero Dark Thirty

Una sorta di vocazione nata molto presto: "L'ho sentita davvero molto giovane. Anche se ho lasciato il liceo e poi sono tornata a prendere il diploma, sono stata votata come 'più talentuosa' nel nostro annuario. Quindi fin da subito ricevevo riscontri che fosse qualcosa in cui ero brava, e questo ha aiutato molto".

La svolta nella carriera e il ritorno allo studio per Jessica Chastain

L'attrice ritiene che Salomé, nel 2013, sia il film che le ha aperto le maggiori opportunità professionali: "All'improvviso, sono passata dal niente ad avere ruoli da protagonista, ed è stato perché le persone andarono a vedere quel film, e pensarono che avessi fatto un buon lavoro" ha dichiarato.

Jessica Chastain è tornata di recente a scuola e sta studiando per il Master in amministrazione pubblica ad Harvard, dopo essersi diplomata alla Juilliard School come attrice: "Volevo semplicemente imparare cose nuove. E sapete una cosa? La mia materia preferita è finita per essere i metodi quantitativi, che sono come la statistica. Alla Juilliard, in quanto nerd del teatro, non abbiamo mai potuto studiare cose del genere. Quindi, sono una nerd segreta. Ho la cotta per i grafici a dispersione e le curve a campana".