Jessica Chastain sarà protagonista e produttrice di Losing Clementine

Jessica Chastain sarà la protagonista del film intitolato Losing Clementine, diretto dalla regista argentina Lucia Penzo e tratto dall'omonimo libro.

Il lungometraggio, a metà tra comedy e drama, sarà scritto da Ann Cherckis che adatterà per il piccolo schermo il romanzo Losing Clementine scritto da Ashley Ream. La storia, che vedrà coinvolta Jessica Chastain anche in veste di produttrice tramite la sua Freckle Films, sarà incentrata sull'artista Clementine Pritchard che, dopo essersi liberata dalle medicine che sta assumendo, si concede 31 giorni per chiudere tutte le questioni lasciate in sospeso prima di togliersi la vita. Mentre si occupa di tutte le cose che vuole fare prima di morire, Clementine scopre dei segreti riguardanti la sua famiglia e la tragedia che ha colpito la madre e sua sorella.

Jessica Chastain è recentemente apparsa nel film It: Capitolo 2, tratto dal romanzo scritto da Stephen King e diretto da Andres Muschietti, e prossimamente sarà protagonista sugli schermi anche con il thriller 355 e in The Eyes of Tammy Faye.