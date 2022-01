Jessica Chastain: "La mia famiglia era povera, sono cresciuta provando risentimento"

Jessica Chastain ha parlato della sua famiglia d'origine spiegando di essere nata in una casa povera da una madre single che ha lottato per sfamare i suoi cinque figli e di essere cresciuta con molto risentimento a causa della situazione.

L'attrice, 44 anni, sposata dal 2017 con un nobile italiano, Gian Luca Passi de Preposulo, ha condiviso i dettagli della sua infanzia in una nuova intervista, in cui ha ammesso che molte persone si aspettano che lei sia stata allevata nella stessa posizione privilegiata che ricopre ora. Ma non è affatto così, come spiega al Sunday Times:

"Non ne parlo molto, ma era davvero... non era quello che ti aspetteresti. Quando le persone mi vedono, penso che si aspettino un background diverso da quello che ho. Sono cresciuta con molto risentimento, perché non avevamo niente, a volte nemmeno il cibo".

Oggi Jessica Chastain ottiene paghe multimilionarie per i suoi ruoli cinematografici e gode di ricchezza e fama, ma confessa di provare rabbia pensando al fatto che ci sono ancora persone che lottano per sbarcare il lunario, come faceva la sua famiglia durante la sua infanzia.

Jessica Chastain insegna agli americani come si mangia la pasta e Twitter impazzisce (VIDEO)

Pur non affrontando il tema sovente, questa non è la prima volta che Jessica Chastain commenta il suo background familiare. Nel 2017 ha rivelato all'Evening Standard che sua madre era solita rubare il cibo a un negozio di alimentari locale perché non aveva soldi per nutrire i figli:

"Rubavamo il cibo al negozio perché non avevamo un soldo. E alcune persone sapevano che mia madre rubava, ma non la fermavano. La gentilezza è ovunque. Oggi stiamo bene perché le persone l'hanno protetta."