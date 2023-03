Jessica Chastain sarà diretta da Misha Green in un nuovo film Netflix

La pellicola sarà l'adattamento del racconto I Am Not Alone di Chris Hicks e sarà adattato dalla stessa sceneggiatrice di A Lovecraft Country.

Dopo The Good Nurse, sarà ancora Netflix a produrre e distribuire il nuovo film con protagonista Jessica Chastain dopo una "guerra" vinta sugli altri competitors.

Secondo quanto riportato da Deadline, il nuovo film con protagonista Jessica Chastain sarà basato su I Am Not Alone, un racconto di 22 pagine di Chris Hicks. Misha Green, autrice di Lovecraft Country, ha firmato la sceneggiatura e dirigerà il film. Secondo l'articolo, Netflix sta chiudendo un accordo a sei cifre per l'acquisto definitivo del racconto. Cinque offerenti hanno tentato di aggiudicarsi il progetto nell'arco di 72 ore, ma la corsa si era ristretta a Netflix e Warner Bros. A quanto pare, alla fine Netflix ha avuto la meglio, anche perché Green voleva che il progetto andasse a una piattaforma streaming.

I Am Not Alone segue una donna, madre di una ragazzina, la cui vita si complica quando una serie di emicranie le causano la visione di creature allucinate. In definitiva, è descritta come una storia di fantascienza su una donna che deve difendere la sua famiglia da forze che solo lei può vedere.

Il film è prodotto da Simon Kinberg e Audrey Chon della Genre Films, Craig Flores, Scott Glassgold e Peter Katz della Bread & Circuses Entertainment, insieme alla Chastain e alla sua partner della Freckle Pictures Kelly Carmichael e Misha Green. Naturalmente, questa non è la prima collaborazione tra Kinberg e Chastain, che hanno già lavorato insieme per Sopravvissuto - The Martian, X-Men: Dark Phoenix e Secret Team 355.