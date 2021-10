Jessica Biel sarà Candy Montgomery nella serie prodotta per Hulu

Jessica Biel è stata scelta come protagonista della serie Candy, sostituendo così l'attrice Elisabeth Moss che ha detto addio al progetto a causa di impegni presi in precedenza che le rendono impossibile recitare nella serie.

Il progetto, ispirato a un fatto realmente accaduto, è stato scritto e sviluppato da Robin Veith e Nick Antosca, già nel team di The Act.

Candy avrà quindi Jessica Biel, che farà parte anche del gruppo di produttori esecutivi, nella parte di Candy Montgomery. La donna, negli anni '80, sembrava apparentemente avere una vita perfetta con un marito amorevole, la sicurezza economica, una figlia e un figlio, e una bella casa in un nuovo quartiere di perifiera. La donna, tuttavia, ha poi ucciso la sua amica con un'ascia.

Elisabeth Moss avrebbe dovuto interpretare la killer e la star di The Handmaid's Tale ha quindi passato il testimone a Jessica Biel che, recentemente, era stata la protagonista della prima stagione di The Sinner. In veste di produttrice l'attrice si è invece occupata di Cruel Summer, che ha debuttato da pochi mesi sugli schermi.

The Sinner è arrivata a quota quattro stagioni con protagonista l'attore Bill Pullman nel ruolo di un detective alle prese con casi che mettono alla prova le sue capacità e il suo equilibrio mentale.