Jesse Eisenberg sceglie Julianne Moore e Paul Giamatti come star del suo nuovo film

L'attore Jesse Eisenberg tornerà a mettersi alla prova come regista in occasione di un nuovo film, una commedia musicale con star Julianne Moore e Paul Giamatti.

Jesse Eisenberg ha scelto Julianne Moore e Paul Giamatti come protagonisti del suo nuovo film come regista: un musical, ancora senza un titolo ufficiale, che avrà degli elementi da commedia.

L'attore è stato protagonista di questa stagione cinematografica con A Real Pain, che sembra in grado di puntare a ottenere varie nomination agli Oscar.

Cosa racconterà il musical di Eisenberg

Il prossimo film avrà al centro della trama una donna molto timida che, inaspettatamente, viene scelta per recitare in una produzione locale di un musical originale. Sotto la guida di un enigmatico, e determinato, regista, la protagonista si perde nel ruolo e nel mondo ad alto rischio della produzione teatrale.

Jesse Eisenberg aveva diretto già Julianne Moore in occasione della sua opera prima come regista, When You Finish Saving the World, che aveva come star anche Finn Wolfhard.

Eisenberg in un recente film

Jesse ha inoltre scritto la sceneggiatura del progetto che lo vedrà impegnato anche nel comporre le musiche originali.

A contribuire alla produzione del film c'è Fruit Tree, la casa di produzione di Emma Stone, Dave McCary e Ali Herting, mentre Topic Studios finanzierà totalmente la realizzazione del musical. Le riprese, inoltre, prenderanno il via nei primi mesi del 2025.

Il film che potrebbe portare Jesse agli Oscar

Eisenberg è attualmente protagonista nelle sale americane con A Real Pain, in cui l'attore ha la parte di David, un giovane che parte insieme al cugino Benji (Kieran Culkin) con destinazione la Polonia, con lo scopo di rendere omaggio all'amata nonna. Tra i due riemergono tuttavia tensioni e problemi legati al passato della loro famiglia.

Nel cast del film ci sono anche Jennifer Grey (Dirty Dancing), Will Sharpe (The White Lotus), Kurt Egyiawan (Beasts of No Nation), Liza Sadovy (A Small Light) e Daniel Oreskes (Only Murders in the Building).

Nel team della produzione, invece, ci sono anche Dave McCary ed Emma Stone.