Jerry Maguire: Cameron Crowe voleva realizzare una serie tv con Regina King e Cuba Gooding Jr.

La storia di Jerry Maguire poteva non concludersi con il film con star Tom Cruise: Cameron Crowe ha infatti rivelato che aveva valutato l'ipotesi di realizzare una serie tv con protagonista Cuba Gooding Jr.

Il regista, intervistato da Collider, ha inoltrew svelato che Rod Tidwell, il giocatore di football al centro dell'apprezzato progetto, non era l'unico personaggio tratto dai suoi film di cui avrebbe voluto continuare a raccontare le gesta.

Cameron Crowe ha spiegato: "Se ci fosse mai stata una storia ideata per continuare quella di Jerry Maguire, ho sempre pensato che avrebbe potuto essere quella dei Tidwell. Ho sempre pensato che si dovrebbe parlare di Marcee e Rod".

Il filmmaker ha sottolineato: "Di tanto in tanto, le persone mi hanno telefonato per dire 'Vogliamo realizzare uno show tv su Jerry Maguire'. E io ho risposto 'Sapete, penso che quella storia continui con i Tidwell'. E non mi richiamano mai. Non volete vedere Regina King interpretare Marcee Tidwell? Io accetterei al volo la proposta di realizzare il progetto".

Crowe ha inoltre rivelato che sarebbe felice di proseguire la storia raccontata in Non per soldi... ma per amore: "Ho pensato inizialmente che avrei potuto ritornare a parlare di Lloyd Dobler". I fan del cult cinematografico non dovrebbero però sperare che il sogno di rivedere John Cusack nella parte si realizzi: "Penso si sia persa l'opportunità, avremmo potuto fare qualcosa forse qualche anno fa. Ma quello è l'unico film che pensavo potesse dare vita ad altre storie da raccontare".

Cameron ha invece escluso la possibilità di proseguire la storia di Quasi famosi: "Potrebbe esserci qualcosa da raccontare semplicemente perché la storia prosegue negli anni '80 e '90, ma non sono sicuro di come potrei realizzarlo. Mi piace occuparmi di nuove cose e ritengo sia interessante che Non per soldi... ma per amore sia quello che rivisiterei se mai trovassi un modo per farlo".