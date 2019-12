John Travolta: " La scena di sesso tra Tom Cruise e mia moglie in Jerry Maguire mi ha scioccato"

John Travolta scioccato da una scena di sesso? Sì, quella tra Tom Cruise e sua moglie, Kelly Preston, in Jerry Maguire, film del 1996. L'attore di Grease e Pulp Fiction ha raccontato questo episodio particolarmente imbarazzante al The Late Late Show with James Corden.

Il divertente quanto spinoso aneddoto su Jerry Maguire, venuto fuori durante la chiacchierata di gruppo tra il presentatore dello show e i suoi ospiti, Sam Taylor-Johnson, Aaron Taylor-Johnson e, appunto, John Travolta, ha ispirato una buffa reazione da parte dell'attore: "Non puoi sapere cosa significhi il termine imbarazzante finché non stai lì seduto durante lo screening di Jerry Maguire, senza sapere che sta arrivando quella scena in cui tua moglie si trova con Tom Cruise nel bel mezzo di qualcosa di davvero sorprendente. Quello sì che è imbarazzante!"

"E tu non ne avevi idea che sarebbe successo?" chiede allora la regista.

"No, non ne avevo la più pallida idea!" risponde Travolta. E Corden, ovviamente, non si fa certo scappare l'occasione per rincarare la dose: "Anche perché nel film lei dice 'Non smettere mai, mai, mai di s****rmi'".

"Esatto... È stata dura" commenta l'attore.

John Travolta è stato recentemente ospite della Festa del Cinema di Roma, dove ha incontrato stampa e pubblico e ha ricevuto un premio per la sua interpretazione in The Fanatic di Fred Durst.