Jeremy Strong torna in tv con la serie The Boys From Brazil

Jeremy Strong, dopo l'ottima accoglienza riservata alla sua interpretazione nella serie Succession, ritornerà a lavorare per il piccolo schermo in occasione di The Boys From Brazil.

Il progetto, tratto dal romanzo scritto da Ira Levin, sarà destinato a Netflix e a occuparsi del suo sviluppo è impegnato Peter Morgan, il creatore di The Crown.

Cosa racconterà The Boys From Brazil

Il produttore aveva rivelato a Variety che era al lavoro su un adattamento di The Boys From Brazil la scorsa estate.

Il libro è stato pubblicato per la prima volta nel 1976 ed è stato poi portato sul grande schermo due anni con un film con star Gregory Peck e Laurence Olivier.

Strong nella serie Succession

Tra le pagine si racconta la storia del cacciatore di nazisti Yakov Liebermann che ottiene degli indizi che confermerebbero che il dottor Josef Mengele è ancora vivo e si trova in Brasile usando un nome falso. Libermann parte quindi con destinazione il Sud America per provare a rintracciare l'Angelo della Morte, scoprendo una cospirazione. Jeremy Strong, secondo le fonti di Variety, dovrebbe avere la parte di Liebermann.

Le opinioni di Strong su The Apprentice

L'attore tornerà quindi su un set televisivo dopo aver interpretato Kendall Roy nelle quattro stagioni della serie Succession, ruolo che gli ha fatto conquistare anche un Emmy e un Golden Globe.

L'attore, recentemente, ha inoltre fatto parte del cast del film The Apprentice - Alle Origini di Trump, con star Sebastian Stan.

Parlando dopo la vittoria alle elezioni presidenziali di Donald Trump, Strong aveva dichiarato: "Penso davvero che, nel contesto degli eventi recenti, il film sia diventato per me sempre più un film horror. È come diceva Roy Cohn e come dico nel film 'Questa è una nazione di uomini, non di leggi'. In America stiamo davvero mettendo alla prova questa tesi in questo momento. Trump la sta dimostrando. Nel film, vediamo Roy Cohn disposto a fare qualsiasi cosa in nome della democrazia".