Jeremy Strong sarà il Dottor Jonas Salk in Splendid Solution sul creatore del vaccino contro la poliomielite

Jeremy Strong è stato scelto come protagonista del film Splendid Solution che racconterà la storia del Dottor Jonas Salk, l'inventore del vaccino contro la poliomielite.

Il progetto sarà adattato dal libro scritto da Jeffrey Kluger e la sceneggiatura sarà firmata da Gillian Weeks.

La battaglia di Salk contro il virus, la sua perserveranza e il suo trionfo lo hanno reso un eroe e un'icona per un'intera generazionie. Splendid Solution sarà il secondo adattamento cinematografico delle opere di Kluger dopo Lost Moon: The Perillous Voyage of Apollo 13 che è stato usato per gettare le basi della produzione del film Apollo 13 diretto da Ron Howard.

I produttori del film con star Jeremy Strong saranno Shawn Levy e Dan Levine che hanno dichiarato: "Non riusciamo a pensare a una storia più attuale da raccontare: il percorso di un uomo per salvare il mondo da una devastante pandemia mentre si cerca di superare la disinformazione da parte dei mezzi di comunicazione e il modo in cui ha creduto così tanto nel vaccino da provarlo su se stesso e sui suoi figli per dimostrare al mondo che era sicuro".

Jeremy Strong, recentemente, ha avuto un ruolo nel film Il processo ai Chicago 7 ed è uno dei protagonisti della serie Succession.