Jeremy Strong sarà lo storico manager di Bruce Springsteen, Jon Landau, nel film su Nebraska

Jeremy Strong potrebbe affiancare Jeremy Allen White in Deliver Me From Nowhere, annunciato biopic targato 20th Century Studios su Bruce Springsteen e la realizzazione del suo album del 1982, Nebraska. La star di Succession è in trattative per interpretare lo storico manager di Springsteen (White), Jon Landau, nel film diretto da Scott Cooper, che firmerà anche la sceneggiatura basata sul libro di Warren Zane del 2023 Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska.

Cult tra i fan di Springsteen, Nebraska venne pubblicato dopo il doppio album del 1980 _The River con l'idea di bissare il successo di un disco rock con la E Street Band. Invece, venne fuori un album intimista e minimalista inciso su un registratore a quattro tracce. Il libro racconta la storia del percorso artistico di Springsteen nella realizzazione del disco.

Bruce Springsteen e Jon Landau sono coinvolti nella realizzazione del film, le cui riprese dovrebbero iniziare in autunno.

"È un onore irripetibile collaborare con Bruce Springsteen, un artista stimolante e incomparabile che rappresenta così tanto per così tanti", ha dichiarato il presidente di Disney Live Action e 20th Century Studios David Greenbaum il mese scorso quando il film è stato annunciato. "La profonda autenticità della sua storia è in ottime mani con il mio amico Scott Cooper con cui sono entusiasta di collaborare ancora una volta".