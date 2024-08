Jeremy Renner in vacanza in Italia: dopo Positano ecco il video della gita a Gardaland

L'attore Jeremy Renner è da qualche giorno in vacanza in Italia con la famiglia e online sta condividendo foto e video.

Jeremy Renner è da alcuni giorni in Italia per una vacanza insieme alla sua famiglia e l'interprete di Hawkeye sta condividendo alcune foto e video sui social delle giornate all'insegna del relax.

La star del Marvel Cinematic Universe ha svelato il suo arrivo nella nostra nazione 6 giorni fa con un breve filmato condiviso su Instagram.

Le immagini della vacanza italiana

L'attore Jeremy Renner ha pubblicato online un video in cui dichiara che, immergendosi nell'atmosfera italiana, inizia le sue giornate con un doppio espresso insieme alla famiglia e agli amici.

Il post regalava qualche scatto del suo viaggio, tra immagini realizzate in volo, splendidi paesaggi, visite a musei, cibo italiano e momenti in famiglia.

Su Twitter, il 26 agosto, la star di Hollywood aveva invece pubblicato una foto accompagnata dalla didascalia: "Positano con questa donna che mi ha aiutato a recuperare la salute è diventata una meravigliosa celebrazione dell'amore e della vita, condivisa con la famiglia e gli amici. Passo dopo passo onoriamo la bellezza di ogni giorno. Grazie mamma, ti voglio bene".

Poche ore fa Jeremy ha quindi condiviso online un nuovo video sui social in cui appare nuovamente la figlia Ava e che lo ritrae mentre si diverte con una riproduzione della Torre di Pisa dichiarando: "Il tour italiano continua. Gardaland per un po' di divertimento al sole... Grazie a tutti voi per l'esperienza fantastica".

Renner si sta godendo dei meritati momenti di totale relax dopo essere tornato a lavorare sul set della terza stagione di Mayor of Kingstown. L'attore era stato costretto a interrompere le sue attività sul set a causa del terribile incidente in cui aveva rischiato di perdere la vita, avvenuto nel gennaio 2023, quando era stato investito dallo spazzaneve che stava utilizzando per ripulire il vialetto della sua casa.