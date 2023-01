Jeremy Renner, prima doccia in ospedale: la storia su Instagram per i follower!

Jeremy Renner sta continuando la degenza in ospedale, con l'attore che aggiorna i propri follower sul suo stato di salute.

Dopo aver rassicurato tutti sul suo stato di salute ed essere stato dichiarato fuori pericolo dopo il terribile incidente che lo ha visto coinvolto qualche giorno fa, Jeremy Renner ha nuovamente aggiornato i suoi follower in una storia su Instagram.

L'attore, ancora ricoverato in ospedale, viene ripreso mentre sta facendo la sua prima "doccia" nella struttura, per quanto sia possibile, aiutato dalla madre e dalla sorella, presenti per sostenerlo.

Proprio qualche giorno fa, la famiglia di "Occhio di Falco" aveva ringraziato tutti i fan dell'attore per il sostegno ricevuto nelle ore immediatamente successive alla notizia del ricovero in ospedale. Renner è stato travolto da uno spazzaneve mentre si era fermato per prestare soccorso a un automobilista rimasto bloccato a causa delle avverse condizioni meteo.

Jeremy Renner ha ricevuto inoltre numerosi messaggi di sostegno anche dai suoi colleghi Avengers.