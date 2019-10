Jeremy Renner: Marvel avrebbe dei ripensamenti sul suo ruolo nella serie Hawkeye

Jeremy Renner potrebbe essere persona poco gradita a Marvel, che starebbe considerando di realizzare Hawkeye, la serie attesa al debutto sulla piattaforma Disney+ nel 2021, con un nuovo protagonista.

Naturalmente non c'è niente di accertato in queste affermazioni, che sono da prendere con la dovuta distanza, ma via Twitter, attraverso il profilo del sempre super informato Daniel Richtman, è arrivato il seguente rumor: "Ho solo sentito qualcosa. Ho sentito che Marvel sta considerando altre opzioni, in caso dovessero decidere di non scritturare Renner per la serie tv Hawkeye". Così recita il tweet incriminato, e le ragioni di un tale ripensamento potrebbero essere ben chiare a chi sta seguendo gli ultimi sviluppi nella diatriba legale tra Renner e l'ex moglie.

Just heard something. Heard Marvel are considering some options just in case they'll decide not to use Renner for the Hawkeye show. pic.twitter.com/X8Ztrf97Sp — Daniel Richtman (@DanielRPK) October 20, 2019

Non sappiamo se semplicemente la popolarità di Jeremy Renner come Occhio di Falco abbia subito un brusco calo dopo Avengers: Endgame, ma non si può escludere che Marvel e Disney possano cercare di tutelarsi nel bel mezzo di una battaglia legale tra Renner e l'ex moglie Sonni Paceco, a quanto pare senza esclusione di colpi. Sono appena di una settimana fa, infatti, le pesantissime accuse rivolte dalla donna a quello che, fino a prova contraria, è ancora l'Occhio di Falco dei Vendicatori: Jeremy Renner è stato accusato di aver attentato alla vita dell'ex moglie e poi alla propria con una pistola, e di fare costantemente abuso di alcol e droghe, anche in presenza della figlia Ava di 6 anni.