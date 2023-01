Jeremy Renner, una fonte anonima afferma: "Le sue condizioni sono peggiori di quanto riferito"

Alcuni amici intimi di Jeremy Renner hanno rivelato che le condizioni della star sono "molto più gravi di quanto abbiano detto": il giorno di Capodanno l'attore è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo essere rimasto schiacciato da uno spazzaneve di ben 6.500 chilogrammi davanti alla sua casa in Nevada.

Secondo RadarOnline, le condizioni di Renner sono molto più preoccupanti di quanto riportato dai media, come riferito dalla fonte anonima intervistata dai giornalisti del sito web: "Jeremy è consapevole del fatto che quel giorno è quasi morto per le ferite riportate a causa dell'incidente."

Ricordiamo che la star, che è stata appena dimessa dall'ospedale, è rimasta schiacciata dallo spazzaneve quando ha provato a risalire al volante per fermare il veicolo che aveva iniziato a muoversi da solo. L'insider ha continuato: "Jeremy aveva forti difficolta a respirare e sanguinava profusamente dalla testa. Il torace era stato schiacciato dall'automezzo e i danni erano così gravi che hanno dovuto ricostruirlo in sala operatoria".

"Sapeva di essere in gravissime condizioni e che avrebbe potuto non farcela. Finora ha subito due interventi chirurgici e probabilmente sarà operato di nuovo più volte alla gamba nelle prossime settimane. I medici tendono a distanziare le operazioni per permettere al corpo di dare inizio al naturale processo di guarigione. È un combattente ed è determinato a superare tutto questo", ha concluso la fonte anonima vicina a Jeremy Renner.