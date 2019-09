Jeremy Renner chiude la sua app per via di un attacco da parte dei troll

Jeremy Renner ha dovuto chiudere la sua app in seguito all'attacco da parte di alcuni troll, e questo solo poche ore prima che l'account Instragram di Robert Downey Jr. venisse hackerato.

Una congiura ai danni dei supereroi del MCU? Non si sa, ma l'interprete di Occhio di Falco, che diversi mesi fa aveva lanciato un'app per i suoi fan, per far sì che si creasse una vera e propria community, sembra dover dire addio al sogno per via di alcuni utenti che ne hanno preso il controllo, avviando comportamenti molto scorretti. L'attore ha così giustificato l'accaduto: "A causa di individui intelligenti che sono stati in grado d'impersonare me e altri all'interno dell'app, ho chiesto a ESCAPEX, la società che gestisce l'app, di chiuderla immediatamente e rimborsare chiunque abbia acquistato le star negli ultimi novanta giorni. Quello che doveva essere un luogo in cui i fan potevano connettersi tra loro si è trasformato in un luogo dove c'è tutto ciò che detesto e che non posso o non voglio perdonare. Le mie più sincere scuse per questo, non è andata nel modo previsto."

truly lmfao r.i.p. the jeremy renner app pic.twitter.com/VWFx201ZNb — karen han (@karenyhan) 4 settembre 2019

I troll in questione hanno preso letteralmente il controllo dell'app, alcuni fingendosi proprio Jeremy Renner, altri insultando a caso altri utenti presenti, rovinando così l'effettivo utilizzo del servizio.

Fortunatamente, i fan di Jeremy Renner possono ancora seguire l'attore al di fuori dei film, concentrandosi sul suo Jeremy Renner Store sostenuto da Amazon e sulla sua rilanciata carriera musicale. Dopo il successo record di Avengers: Endgame, Renner ha sorpreso i suoi fan con un singolo di genere rock, intitolato "Heaven Don't Have a Name".