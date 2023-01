Jeremy Renner: secondo nuove indiscrezioni ha perso molto sangue ed è stato ferito gravemente a una gamba

Jeremy Renner ha avuto un incidente a Capodanno mentre spalava la neve vicino alla sua abitazione e, secondo le indiscrezioni condivise da TMZ, avrebbe perso molto sangue a causa di alcune gravi ferite a una gamba. La star del MCU con il ruolo di Occhio Falco sarebbe in condizioni critiche, ma stabili, grazie al pronto intervento di alcuni vicini.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, Jeremy Renner, nella giornata di ieri, si trovava fuori della sua casa a Tahoe ed era impegnato a spalare la neve. Un vicino sostiene che è stato investito dal veicolo Snowcat, che ha schiacciato una delle gambe, causando un'importante perdita di sangue. Un altro vicino, che è un medico, è riuscito a bloccare l'emorragia applicandogli un laccio emostatico, aiutando l'attore fino all'arrivo dei paramedici.

Cannes 2017: un primo piano di Jeremy Renner sul red carpet per Wind River

TMZ sostiene inoltre che la polizia sta considerando l'area come una "scena del crimine" per poter compiere dei rilevamenti necessari a capire quanto accaduto, visto che la macchina Snowcat che l'ha investito ha degli specifici dispositivi per la sicurezza che dovrebbero impedire questo tipo di incidenti.

Renner, dopo essere stato trasportato in ospedale via elicottero nella città di Reno, è stato affidato alle cure dei medici e ha accanto a sé la sua famiglia. Per ora il suo portavoce non ha rilasciato aggiornamenti o dichiarazioni ufficiali e non resta che attendere per poter avere delle notizie più precise.